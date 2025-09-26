Disponibile in streaming su Apple TV+, il titolo è l'ennesima prova dell'abilità di Brett Goldstein nello scrivere personaggi con cui empatizzare. Esiste o meno l'anima gemella? Una di quelle domande universali su cui il genere umano s'interroga fin dalla notte tempi, anche se pare destinata a restare senza una risposta universalmente valida. Naturalmente, i tentativi di chiarimento di questo dubbio, che accomuna tutti noi a prescindere dal genere e dagli orientamenti, sono avvenuti e avvengono tutt'ora sia a livello di vita quotidiana che di creazioni artistiche. Ed è proprio in questo contesto che si colloca All of You, film che segna l'esordio alla regia di un lungometraggio di William Bridges, attivo principalmente in ambito televisivo dove ha diretto episodio di serie . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - All of You, la recensione: un buon film sentimentale condito da una punta di Black Mirror