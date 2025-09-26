All of You | il trailer italiano del romantic drama Apple Tv+ con Brett Goldstein e Imogen Poots

All of You, il nuovo romantic drama Apple Original diretto dal premio Emmy William Bridges e con protagonisti il vincitore dell’Emmy Brett Goldstein e Imogen Poots, è disponibile da oggi, 26 settembre, su Apple TV+. La trama di All of You. Migliori amici dai tempi dell’università, Simon (Goldstein) e Laura (Poots) si allontanano quando lei si sottopone a un test che le rivela chi è la sua anima gemella, nonostante anni di sentimenti inespressi tra loro. Con il passare del tempo, mentre le loro strade si incrociano e si separano, nessuno dei due può negare la sensazione di aver perso l’occasione di una vita insieme. 🔗 Leggi su Cinefilos.it