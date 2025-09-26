Alice in Borderland | 8 cose da ricordare prima di vedere la Stagione 3

Dato che nella serie Netflix Alice in Borderland succedono molte cose prima della terza stagione, gli spettatori potrebbero aver bisogno di un breve riassunto di tutti gli sviluppi della trama nelle stagioni 1 e 2 della serie prima di guardare la terza stagione. La serie giapponese è basata su una serie manga omonima scritta da Haro Aso e esaurisce completamente il contenuto del materiale originale verso la fine della seconda stagione. Con il finale della seconda che si allinea a quello del manga originale, la serie adotta dunque una trama originale nella terza stagione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

