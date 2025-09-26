Alice in Borderland 3 Tao Tsuchiya parla del seguito della serie | Ci sarà un nuovo personaggio di sicuro
Con la stagione 3 di Alice in Borderland appena arrivata su Netflix, Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya hanno discusso del futuro della serie. Entrambi si sono detti entusiasti di un'eventuale continuazione, suggerendo sviluppi narrativi inediti e sorprendenti per i protagonisti. Dopo tre anni di attesa, Alice in Borderland è tornata su Netflix con la sua terza stagione. Eppure, mentre i nuovi episodi debuttano sulla piattaforma, già si guarda oltre: i due protagonisti hanno condiviso indizi e speranze su una possibile quarta stagione, tra colpi di scena e legami familiari. Alice in Borderland, gli attori aprono alla stagione 4 Il ritorno di Alice in Borderland con la terza stagione non ha soltanto riacceso l'interesse del pubblico internazionale, ma anche la passione del suo stesso cast. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
