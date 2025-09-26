Alexia d' Olanda figlia di re Guglielmo e della regina Maxima starebbe frequentando il famoso rapper Antoon Leggi su Amicait
Grandi amori royal nascono. Magari, poi, finiscono. Ma finché crescono fanno parlare. È il caso di Alexia d’Olanda, secondogenita di re Guglielmo Alessandro e della regina Maxima, in questi giorni al centro di un gossip “amoroso”. Alexia d’Olanda innamorata?. La principessa Alexia dei Paesi Bassi, 20 anni, ha scatenato una serie di pettegolezzi dopo essere stata avvistata, qualche giorno fa, con un ragazzo. Non un principe e nemmeno un totale sconosciuto, come hanno fatto in passato le sue “colleghe”. Bensì, una star della musica. Secondo quanto sta circolando sulla stampa olandese, infatti, la sorella della principessa Amalia avrebbe incontrato, in segreto, un cantante famoso. 🔗 Leggi su Amica.it
