Alessandro Tomasi sedicenne rivelazione dell' ultima puntata di X Factor 2025 che conquista i giudici con una cover di Cocciante

Amica.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivare sul palco di X Factor a 16 anni e scegliere di cantare Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. L’esibizione di Alessandro Tomasi è stat o uno dei momenti emozionanti della terza e ultima serata di Audizioni di X Factor 2025. Veneziano, in apparenza timido ma sicuro di sé non appena si siede al pianoforte, Alessandro h convinto subito i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, oltre alla conduttrice Giorgia: per lui 4 sì e il via libera per i Bootcamp. X Factor 2025: sono finite le Audizioni. Terzo e ultimo appuntamento, giovedì 25 settembre, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it

alessandro tomasi sedicenne rivelazione dell ultima puntata di x factor 2025 che conquista i giudici con una cover di cocciante

© Amica.it - Alessandro Tomasi, sedicenne rivelazione dell'ultima puntata di X Factor 2025 che conquista i giudici con una cover di Cocciante

In questa notizia si parla di: alessandro - tomasi

Gradimento sindaci, Alessandro Tomasi il più amato della Toscana. FdI: “È pronto a governare la Regione”

Regionali Toscana 2025: Alessandro Tomasi in tour. Donzelli: “Niente bandierine o FdI dovrebbe prendere tutto”

Regionali Toscana 2025, FdI con Alessandro Tomasi a Cecina: “Sempre in mezzo alla gente”

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi candidato per il centrodestra - Alessandro Tomasi è il candidato Presidente della Regione Toscana per il centrodestra: lo afferma una nota dopo la riunione odierna dei vertici regionali dei partiti della coalizione per le Regionali. Da tg24.sky.it

Tomasi candidato in Toscana per il centrodestra - Lo riporta una nota dopo la riunione odierna dei vertici regionali dei partiti della coalizione per le Regionali. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Alessandro Tomasi Sedicenne Rivelazione