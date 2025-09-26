Arrivare sul palco di X Factor a 16 anni e scegliere di cantare Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. L’esibizione di Alessandro Tomasi è stat o uno dei momenti emozionanti della terza e ultima serata di Audizioni di X Factor 2025. Veneziano, in apparenza timido ma sicuro di sé non appena si siede al pianoforte, Alessandro h convinto subito i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, oltre alla conduttrice Giorgia: per lui 4 sì e il via libera per i Bootcamp. X Factor 2025: sono finite le Audizioni. Terzo e ultimo appuntamento, giovedì 25 settembre, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alessandro Tomasi, sedicenne rivelazione dell'ultima puntata di X Factor 2025 che conquista i giudici con una cover di Cocciante