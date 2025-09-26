Alessandro siani presenta off line | il comico contro l’abuso della tecnologia
In un contesto in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana, si rende necessario analizzare gli effetti di questo fenomeno sulla società. La programmazione televisiva del prime time di venerdì 26 settembre propone un evento che affronta questa tematica attraverso una prospettiva comica e critica. Si tratta di uno spettacolo che mette in luce le conseguenze dell’uso eccessivo degli strumenti digitali, puntando l’attenzione su come la dipendenza dalla tecnologia possa influenzare le relazioni umane e il benessere collettivo. off line: lo spettacolo di alessandro siani in prima visione su n°ve. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: alessandro - siani
Alessandro Siani, il ritorno a teatro: «Vedi Napoli e poi rinasci: così cambiano le narrazioni»
Marateale 2025, day 5: in programma Neri Marcorè, Alessandro Siani, Giampaolo Morelli, Michael Gracey
Alessandro Siani: “Teatro e poi un nuovo film, la comicità è un antidoto”
In programmazione: IO E TE DOBBIAMO PARLARE con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni per la prima volta insieme. Commedia brillante per rallegrare il periodo natalizio. - facebook.com Vai su Facebook
#alessandro siani ricorda Giancarlo: «Anche io, come tanti ragazzi, mi sono ispirato a lui» - X Vai su X
Alessandro Siani Off Line stasera su NOVE - show di Alessandro Siani che andrà in onda stasera, venerdì 26 settembre 2025, alle 21. Come scrive msn.com
Alessandro Siani in tv con lo spettacolo “Off line” - “Off Line”, lo spettacolo dell’attore e regista Alessandro Siani, che ha conquistato l’Italia con un tour durato due anni, arriva in tv. Segnala dire.it