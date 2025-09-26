Alessandro Siani Off Line stasera su NOVE
Off Line è uno spettacolo comico one-man-show di Alessandro Siani che andrà in onda stasera, venerdì 26 settembre. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
In questa notizia si parla di: alessandro - siani
Alessandro Siani, il ritorno a teatro: «Vedi Napoli e poi rinasci: così cambiano le narrazioni»
Marateale 2025, day 5: in programma Neri Marcorè, Alessandro Siani, Giampaolo Morelli, Michael Gracey
Alessandro Siani: “Teatro e poi un nuovo film, la comicità è un antidoto”
In programmazione: IO E TE DOBBIAMO PARLARE con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni per la prima volta insieme. Commedia brillante per rallegrare il periodo natalizio. - facebook.com Vai su Facebook
#alessandro siani ricorda Giancarlo: «Anche io, come tanti ragazzi, mi sono ispirato a lui» - X Vai su X
Alessandro Siani in tv con lo spettacolo “Off line” - “Off Line”, lo spettacolo dell’attore e regista Alessandro Siani, che ha conquistato l’Italia con un tour durato due anni, arriva in tv. Lo riporta dire.it
Alessandro Siani con Off Line sul NOVE: quando in tv - Alessandro Siani arriva sul NOVE con lo spettacolo "Off Line": uno show ricco di comicità e divertimento che mette al centro l’uso smodato del telefono! Lo riporta superguidatv.it