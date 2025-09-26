Alessandria coltellate a moglie e figlio con forza blanda e lieve | cade l' accusa di tentato omicidio per un 46enne

"Parliamo di una persona che si è gettata sui propri familiari impugnando un coltello e sferrando colpi che solo per fortuna hanno avuto esiti lievi", commenta l'avvocato dei familiari dell'uomo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alessandria, coltellate a moglie e figlio con forza "blanda e lieve": cade l'accusa di tentato omicidio per un 46enne

In questa notizia si parla di: alessandria - coltellate

Uccise la moglie a coltellate, l'agrigentino Giovanni Salamone condannato all'ergastolo ad Alessandria

Coltellate «blande e lievi» a moglie e figlio: così cade un’accusa di tentato omicidio ad Alessandria

Ucciso con 30 coltellate e carbonizzato nel suo appartamento. Arrestati 2 uomini e una donna. Per motivi diversi un profondo astio nei confronti dell’uomo, tanto da arrivare a pianificare e mettere in atto la sua uccisione. - facebook.com Vai su Facebook

Coltellate «blande e lievi» a moglie e figlio: così cade un’accusa di tentato omicidio ad Alessandria - Ma la perizia dice che non avrebbero potuto esserci conseguenze letali L'articolo Coltellate «blande e lievi» a moglie e figlio: così cade un’accusa di tenta ... Si legge su msn.com

Alessandria, l'arrivo delle forze dell'ordine sul luogo della strage - Un uomo di 66 anni ha ucciso la suocera, la moglie e il figlio ad Alessandria e poi si è tolto la vita. Riporta torino.repubblica.it