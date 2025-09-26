Aldrovandi vent' anni dopo | il giardino dell' Ippodromo intitolato alla sua memoria
"Quello di oggi è un momento importante per la città. Ringrazio Patrizia Moretti e Lino Aldrovandi, ringrazio il lavoro fatto in questi mesi dal Comitato, fondamentale per creare una serie di iniziative dedicate a Federico Aldrovandi e mantenere viva la memoria di una vicenda che ha segnato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte
Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”
'Federico Aldrovandi. Vent'anni dopo', il ricordo dell'Associazione Stampa Ferrara
Federico Aldrovandi fu ucciso dalla polizia vent'anni fa
Il 25 settembre 2025 Federico Aldrovandi avrebbe compiuto 38 anni. Invece, da quel giorno del 2005 in cui perse la vita durante un fermo di polizia, sono passati vent'anni. Il padre, Giuliano "Lino" Aldrovandi ha ricordato suo figlio non solo come simbolo di un
Federico Aldrovandi, vent'anni dopo qualcosa è cambiato. Ma non abbastanza - 04, in una stradina periferica della città degli Estensi, di fianco a un parchetto, il cuore di Federico Aldrovandi smise di battere.
'Aldro', vent'anni dopo. Il ricordo, la fiaccolata e la mostra dei ragazzi - La città ricorda Federico Aldrovandi, morto nel 2005.