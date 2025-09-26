Aldrovandi vent' anni dopo | il giardino dell' Ippodromo intitolato alla sua memoria

"Quello di oggi è un momento importante per la città. Ringrazio Patrizia Moretti e Lino Aldrovandi, ringrazio il lavoro fatto in questi mesi dal Comitato, fondamentale per creare una serie di iniziative dedicate a Federico Aldrovandi e mantenere viva la memoria di una vicenda che ha segnato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte

Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”

'Federico Aldrovandi. Vent'anni dopo', il ricordo dell'Associazione Stampa Ferrara

aldrovandi vent anni dopoFederico Aldrovandi, vent’anni dopo qualcosa è cambiato. Ma non abbastanza - 04, in una stradina periferica della città degli Estensi, di fianco a un parchetto, il cuore di Federico Aldrovandi smise di battere. Segnala ilfattoquotidiano.it

aldrovandi vent anni dopo’Aldro’, vent’anni dopo. Il ricordo, la fiaccolata e la mostra dei ragazzi - La città ricorda Federico Aldrovandi, morto nel 2005. Come scrive msn.com

