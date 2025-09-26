Ferrara ricorda Federico Aldrovandi, lo fa vent’anni dopo la sua morte avvenuta il 25 settembre 2005. Diversi gli eventi per commemorare il 18enne ucciso. In particolare ieri, giorno dell’anniversario della morte, la città ha avviato una serie di iniziative aperte al pubblico e gratuite: un incontro e a seguire la proiezione del docufilm ’È stato morto un ragazzo’. Poi, dalle 21 di ieri sera, la fiaccolata per ’Aldro’ e l’intitolazione del giardino dell’Ippodromo alla sua memoria. L’evento ’20 anni per Federico’, invece, si è svolto al Cinema Apollo, a partire dalle 18. Un altro momento importante è avvenuto ieri mattina, intorno alle 10, quando il Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025, in collaborazione con Arci Ferrara, Amnesty International, A Buon Diritto e Acrobax, ha inaugurato la mostra dal titolo ’Dalla realtà, l’arte - ricordando Federico’, negli spazi del Liceo Artistico Dosso Dossi di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Aldro’, vent’anni dopo. Il ricordo, la fiaccolata e la mostra dei ragazzi