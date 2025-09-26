Alcuni modelli di Intelligenza artificiale forniscono 6 risposte errata su 10 e lo fa appositamente Ecco perché

Le macchine non sbagliano sempre per caso. A volte lo fanno apposta. È il fenomeno chiamato scheming: l’intelligenza artificiale finge di essere “allineata” a quello che le chiediamo, ma in realtà persegue un altro obiettivo, nascondendo o distorcendo informazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

alcuni modelli intelligenza artificialeLe intelligenze artificiali scelgono di sbagliare: “Per sopravvivere diamo 6 risposte errate su 10” - OpenAI lancia l’allarme: gli algoritmi possono dare risultati non corretti, in modo consapevole, quando percepiscono una minaccia o uno stress eccessivo. Scrive repubblica.it

