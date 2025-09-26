Alcaraz non si allena a Tokyo dopo l’infortunio rischio forfait?

Ildifforme.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ansia per Carlos Alcaraz. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il tennista iberico, nuovo numero uno del mondo dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale degli Us Open, non si è allenato oggi, venerdì 26 settembre, a Tokyo. Alla base del forfait c’è l’infortunio alla caviglia rimediato nel primo turno dell’Atp 500 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

alcaraz non si allena a tokyo dopo l8217infortunio rischio forfait

© Ildifforme.it - Alcaraz non si allena a Tokyo dopo l’infortunio, rischio forfait?

In questa notizia si parla di: alcaraz - allena

Sinner si allena già a Cincinnati, Alcaraz fa una scelta diversa: come i due si preparano al Masters 1000 americano

Sinner si allena per difendere il titolo di Cincinnati da Alcaraz: l’incontro tra i finalisti di Wimbledon

Chi si allena con Alcaraz… perde: la nuova ‘maledizione’ a Cincinnati

alcaraz allena tokyo dopoTennis: caviglia fa ancora male, Alcaraz non si allena a Tokyo - la caviglia fa ancora male e Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento alla vigilia degli ottavi del torneo di Tokyo. msn.com scrive

Carlos Alcaraz non si allena a Tokyo, la caviglia fa ancora male - In vista del match degli ottavi contro Bergs lo spagnolo ha preferito saltare precauzionalmente l'allenamento odierno. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alcaraz Allena Tokyo Dopo