Alcaraz minaccia Sinner | tennis stravolto

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono i grandi campioni dell'attuale epoca del tennis, e adesso lo spagnolo ha preso l'iniziativa. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, in questo momento, rappresentano certamente il meglio che i ltennis mondiale ha da proporre ai tifosi e agli appassionati. Il numero uno e il numero due al mondo della classifica ATP hanno disputato fino a questo momento una stagione davvero impressionante. Stagione che però non è ancora terminata e che ha ancora molto da dare prima di volgere definitivamente al termine. Fino a questo momento, c'è ancora molto che può dire la sfida a distanza fra i due campionissimi.

INCREDIBILE KO DI ALCARAZ ALLA LAVER CUP E 9-3 PER IL TEAM WORLD! 'Il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, è stato sconfitto, dominato in poco più di un'ora da Taylor Fritz, n5 Atp, in quella che è la prima vittoria in carriera dell'americano sullo spa - facebook.com Vai su Facebook

A Pechino il nuovo Sinner tiene a bada la tensione. Paura a Tokyo per Alcaraz - Carlos Alcaraz è atterrato a Tokyo sulla scia del trionfo di New York e in campo invece ha avuto paura. Lo riporta repubblica.it

Alcaraz-Sinner, decisione definitiva: è bufera nel mondo del tennis - La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è destinata a durare davvero negli anni. Riporta diregiovani.it