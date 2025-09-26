Non tira un’aria serena nello staff di Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è ancora alle prese con il problema alla caviglia sinistra accusato all’esordio nell’Atp 500 di Tokyo, e quest’oggi ha deciso di saltare la sessione di allenamento quotidiana. Ne parlano i colleghi di Marca, secondo i quali però la sua partecipazione al match di ottavi contro Zizou Bergs non sarebbe a rischio. Le ultime sulle condizioni di Alcaraz. “Ha dovuto ricorrere a una fasciatura compressiva alla caviglia sinistra per completare la partita”, scrive Marca riferendosi all’incontro vinto dalla spagnolo con Sebastian Baez. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Alcaraz, la caviglia fa ancora male: salta l'allenamento a Tokyo, ma (per ora) si esclude il forfait