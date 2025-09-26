Alcaraz la caviglia fa ancora male | salta l’allenamento a Tokyo ma per ora si esclude il forfait

Ilnapolista.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non tira un’aria serena nello staff di Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo è ancora alle prese con il problema alla caviglia sinistra accusato all’esordio nell’Atp 500 di Tokyo, e quest’oggi ha deciso di saltare la sessione di allenamento quotidiana. Ne parlano i colleghi di Marca, secondo i quali però la sua partecipazione al match di ottavi contro Zizou Bergs non sarebbe a rischio. Le ultime sulle condizioni di Alcaraz. “Ha dovuto ricorrere a una fasciatura compressiva alla caviglia sinistra per completare la partita”, scrive Marca riferendosi all’incontro vinto dalla spagnolo con Sebastian Baez. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

alcaraz la caviglia fa ancora male salta l8217allenamento a tokyo ma per ora si esclude il forfait

© Ilnapolista.it - Alcaraz, la caviglia fa ancora male: salta l’allenamento a Tokyo, ma (per ora) si esclude il forfait

In questa notizia si parla di: alcaraz - caviglia

Alcaraz, paura a Tokyo: problema alla caviglia nel match con Baez

Paura per Alcaraz nel primo turno a Tokyo. Lo spagnolo si fa male alla caviglia

Alcaraz, problema alla caviglia all’Atp Tokyo 2025: si accascia a terra e poi torna in campo

alcaraz caviglia fa maleAlcaraz, la caviglia fa male: ecco la decisione che tiene in ansia i suoi tifosi e il team - C'è grande preoccupazione per le condizioni di Carlos Alcaraz, vittima di un infortunio alla caviglia nel corso del primo turno dell' ATP 500 di Tokyo. Come scrive msn.com

alcaraz caviglia fa maleAlcaraz non si allena a Tokyo: le condizioni della caviglia prima della sfida con Bergs - La caviglia fa ancora male e Carlos Alcaraz ha deciso di saltare l'allenamento alla vigilia degli ottavi del torneo di Tokyo. Scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Alcaraz Caviglia Fa Male