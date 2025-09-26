Alberto Trentini Meloni telefona alla madre | Massimo impegno per un esito positivo

Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con la madre di Alberto Trentini, l’operatore umanitario italiano detenuto in Venezuela da dieci mesi. Durante il colloquio, la premier ha espresso alla signora Colusso Trentini «la propria personale vicinanza e quella del Governo», ribadendo «la grande attenzione con cui l’Esecutivo segue la vicenda e il suo massimo impegno, attraverso tutte le strade praticabili, per un esito positivo». Trentini, arrestato il 15 novembre 2024 mentre viaggiava con la sua Ong per consegnare aiuti a pazienti disabili, si trova nel carcere di Caracas e ha ricevuto lo scorso 23 settembre la visita del Capo missione italiano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

