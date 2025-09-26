“Spero che finalmente anche i pochi negazionisti possano iniziare ad avere rispetto di questa indagine e, immagino, perché non so nulla, che siano stati fatti accertamenti su movimentazioni bancarie ”, ha esordito così l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ai microfoni di Mattino Cinque. Sono ore decisive per il caso Garlasco dopo che, in mattinata, è emerso che all’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, nel 2017, sarebbe “stata proposta o comunque ipotizzata” “una somma indebita di denaro, nell’ordine di 2030mila euro, per favorire Andrea Sempio ”, si legge nel decreto firmato dal pm di Brescia Claudia Moregola e dal procuratore Francesco Prete, che ha disposto le perquisizioni nei confronti dello stesso Venditti, dei carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, di Andrea Sempio, dei suoi genitori e di una serie di parenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Stasi dorme in cella da dieci anni. Qui sono in ballo cose molto gravi”: così l’avvocato De Rensis a Mattino Cinque. E l’avvocato Lovati: “Solo supposizioni”