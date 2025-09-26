Al voto sotto l' acqua | temporali sulle Marche e temperature in calo ma domenica pomeriggio migliora E per domani c' è l' allerta meteo

ANCONA - I marchigiani che domenica 28 e lunedì 29 settembre sceglieranno di non votare per le Regionali (alle Europee del giugno 2024 l?astensionismo ha superato il 45%).

Al voto sotto l'acqua: temporali sulle Marche e temperature in calo. E per domani c'è l'allerta meteo - I marchigiani che domenica 28 e lunedì 29 settembre sceglieranno di non votare per le Regionali (alle Europee del giugno 2024 l'astensionismo ha superato il 45%) non ...

Bombe d'acqua e grandinate, allerta meteo fino a sabato. Addio al caldo intenso: temporali nel weekend. Le previsioni - I temporali delle ultime ore si sono scatenati con ferocia soprattutto nel Trevigiano: una vera e propria bomba d'acqua è caduta su Farra di Soligo e su parte del Comune di Piave, allagando nuovamente ...