Al via la tre giorni di ‘Libertà’ Rubano tuona | Un atto d’amore verso il Sannio e le Aree Interne

Tempo di lettura: < 1 minuto "La libertà non è un concetto astratto. E' il giovane che trova un lavoro qui e non viene lasciato solo. Libertà è non dover rinunciare al diritto allo studio." – con un appello ai giovani, Francesco Maria Rubano, leader di Forza Italia nel Sannio ha aperto la tre giorni di festa nazionale presso le Terme di Telese. Poi ha continuato riferendosi alle 'Aree Interne' tema caldo di ogni campagna elettorale: "Cari amici, questi tre giornate saranno un atto d'amore verso il Sannio, verso le Aree Interne della Campania e dell'Italia che meritano di essere valorizzate e promosse.

