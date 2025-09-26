Al via la Settimana mondiale dell’allattamento al seno | tutte le iniziative a Parma e provincia

Torna anche quest’anno la Settimana Mondiale dellAllattamento al seno (SAM) con un programma ricchissimo di iniziative che animeranno la provincia di Parma da fine settembre e per tutto il mese di ottobre.Flash mob, seminari, incontri informativi, laboratori, letture, cinema, teatro e musica. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

