Al via la 10^ edizione del Festival itinerante Le Vie dei Canti con musica e incontri

Due giorni di eventi a Genova per l’inaugurazione della 10^ edizione del Festival itinerante “Le Vie dei Canti”, che quest’anno propone come filo conduttore RADICI IN MOVIMENTO e che prevede concerti, laboratori di canto, danza per adulti e bambini sempre in luoghi differenti della nostra città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

