Al via il nuovo anno associativo di Azione Cattolica Tra gli ospiti anche il vescovo Corazza

Sabato e domenica il teatro San Francesco di Meldola ospiterà l'apertura delle attività dell'Azione Cattolica, appuntamento che darà ufficialmente il via al nuovo anno associativo. Il pomeriggio di sabato si aprirà alle 16.30 con l'accoglienza di tutti i settori dell'associazione, seguita alle 17.

