Al via i lavori di messa in sicurezza dell' ex discarica di Tegolaia

Arezzo, 26 settembre 2025 –  grazie a un accordo con Enel che avra' importanti ricadute economiche e ambientali in tutto il Valdarno Un risultato raggiunto dopo anni di lavoro e che premia la collaborazione con Enel Produzione Dopo anni di trattiva ed assiduo lavoro, sono uniti finalmente al via i lavori di ulteriore messa in sicurezza dell'ex discarica di Tegolaia, grazie ad un accordo con Enel Produzione che è frutto di una ficcante operazione politica e di una collaborazione proficua, iniziata già nel 2010 con l'approvazione del progetto definitivo, successivamente aggiornato con diverse varianti, l'ultima delle quali risalenti al 2021. 🔗 Leggi su Lanazione.it

