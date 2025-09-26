Al via i lavori di messa in sicurezza dell' ex discarica di Tegolaia
Arezzo, 26 settembre 2025 – grazie a un accordo con Enel che avra' importanti ricadute economiche e ambientali in tutto il Valdarno Un risultato raggiunto dopo anni di lavoro e che premia la collaborazione con Enel Produzione Dopo anni di trattiva ed assiduo lavoro, sono uniti finalmente al via i lavori di ulteriore messa in sicurezza dell'ex discarica di Tegolaia, grazie ad un accordo con Enel Produzione che è frutto di una ficcante operazione politica e di una collaborazione proficua, iniziata già nel 2010 con l'approvazione del progetto definitivo, successivamente aggiornato con diverse varianti, l'ultima delle quali risalenti al 2021. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lavori - messa
Pellezzano, conclusione e illustrazione dei lavori di messa in sicurezza del “Vallone Tullio” alla frazione Coperchia
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza
Al via i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle aree urbane: la mappa degli interventi
Procedono i lavori per la messa in sicurezza provvisoria della strada in zona Vattagne tra Ponte Brolla e Solduno . . . #ambienteeterritorio #dietrolequinte #allavoro #pericolinaturali #CantoneTicino #aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Difesa del suolo, proseguono lavori messa in sicurezza frana di San Benedetto Val di Sambro (BO). Interventi per 3 milioni. Sopralluogo presidente @mdepascale e commissario Curcio. Monitoraggio continuo e nuovi sondaggi per scenari futuri La #notizia h - X Vai su X
Via Molinelli, finiti i lavori per la messa in sicurezza - Si sono conclusi nei giorni scorsi gli interventi di messa in sicurezza di via Molinelli. Come scrive msn.com
Messina, in avvio la messa in sicurezza della S.P 176: i dettagli - La Città Metropolitana di Messina ha ufficialmente consegnato i lavori per la manutenzione e la messa in sicurezza della strada provinciale 176, l’arteria che collega Castel di Lucio a Mistretta e che ... Si legge su strettoweb.com