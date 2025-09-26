Al teatro Pirandello si discute sul futuro della sanità | ad Agrigento arriva il sottosegretario Gemmato

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre alle 9,30 il teatro Pirandello ospiterà il convegno “Sanità in evoluzione: un confronto culturale ad Agrigento per il futuro del Servizio sanitario nazionale”, organizzato dall’Ordine dei farmacisti di Agrigento guidato da Maurizio Pace.“Il nostro obiettivo – spiega Pace – è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

