Al Teatro Alfieri lo spettacolo Rosso - diario di una morte annunciata

Torinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ventitré attrici e attori, dieci dei quali con disabilità cognitiva. Saranno loro giovedì 9 ottobre alle 20,45 sul palco del Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, a presentare "Rosso - Diario di una morte annunciata" che affronta con intelligenza, ironia e sensibilità un tema delicato come la morte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - alfieri

