Al Teatro Alfieri lo spettacolo Rosso - diario di una morte annunciata
Ventitré attrici e attori, dieci dei quali con disabilità cognitiva. Saranno loro giovedì 9 ottobre alle 20,45 sul palco del Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, a presentare "Rosso - Diario di una morte annunciata" che affronta con intelligenza, ironia e sensibilità un tema delicato come la morte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Ale & Franz al Teatro Alfieri di Torino con il nuovo show sull'amore
"Brokeback Mountain" al Teatro Alfieri di Torino: un amore intramontabile in scena con Malika Ayane
"Il Vedovo" di Dino Risi rivive sul palco del Teatro Alfieri con Massimo Ghini e Galatea Ranzi
Rosso. Diario di una morte annunciata al Teatro Alfieri - Diario di una morte annunciata, uno spettacolo che affronta il tema della morte con ironia e sensibilità.
Dal 25 ottobre la Stagione del Teatro Alfieri: 21 spettacoli tra prosa, musica, lirica e danza - Sul palco, tra gli altri, Teo Teocoli, Amanda Sandrelli, Giacomo Poretti e il Pete Roth Trio