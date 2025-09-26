Al Taormina Sport Festival la Sicilia si fa capitale dell’innovazione sportiva
Il 27 settembre Taormina diventerà la scenografia di un esperimento che mescola sport, cultura e innovazione. Si chiama Taormina Sport Festival e ambisce a essere molto più di una rassegna di campioni: un laboratorio sociale dove le discipline atletiche dialogano con la tecnologia, e dove l ’ energia di una comunità locale si trasforma in attrazione internazionale. L ’ idea nasce dalla biografia di Giuseppe Assennato, ostacolista e saltatore con l ’ asta, oggi osteopata e volto noto in città. Per tutti è “Garry”, soprannome che lo accompagna nelle vie di Taormina e che tradisce un carisma da personaggio mediatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: taormina - sport
Taormina sport festival, ecco il programma
Tutto pronto per il "Taormina sport festival", in programma sabato sera al Palazzo dei Congressi. In arrivo tanti atleti che hanno fatto la storia dello sport italiano.
