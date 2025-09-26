Al Taormina Sport Festival la Sicilia si fa capitale dell’innovazione sportiva

Linkiesta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 settembre Taormina diventerà la scenografia di un esperimento che mescola sport, cultura e innovazione. Si chiama Taormina Sport Festival e ambisce a essere molto più di una rassegna di campioni: un laboratorio sociale dove le discipline atletiche dialogano con la tecnologia, e dove l ’ energia di una comunità locale si trasforma in attrazione internazionale. L ’ idea nasce dalla biografia di Giuseppe Assennato, ostacolista e saltatore con l ’ asta, oggi osteopata e volto noto in città. Per tutti è “Garry”, soprannome che lo accompagna nelle vie di Taormina e che tradisce un carisma da personaggio mediatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

al taormina sport festival la sicilia si fa capitale dell8217innovazione sportiva

© Linkiesta.it - Al Taormina Sport Festival, la Sicilia si fa capitale dell’innovazione sportiva

In questa notizia si parla di: taormina - sport

Taormina sport festival, ecco il programma

Taormina Film Festival, premio alla carriera a Martin Scorsese - Martin Scorsese, tra i più grandi e influenti registi nella storia del cinema mondiale, sarà per la prima volta ospite della sua 71ª edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 ... Da rainews.it

Geoffrey Rush al Taormina Film Festival - Il Taormina Film Festival annuncia la partecipazione straordinaria di Geoffrey Rush alla 71/a edizione (10- Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Taormina Sport Festival Sicilia