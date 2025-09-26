Al Taormina Sport Festival la Sicilia si fa capitale dell’innovazione sportiva

Il 27 settembre Taormina diventerà la scenografia di un esperimento che mescola sport, cultura e innovazione. Si chiama Taormina Sport Festival e ambisce a essere molto più di una rassegna di campioni: un laboratorio sociale dove le discipline atletiche dialogano con la tecnologia, e dove l ’ energia di una comunità locale si trasforma in attrazione internazionale. L ’ idea nasce dalla biografia di Giuseppe Assennato, ostacolista e saltatore con l ’ asta, oggi osteopata e volto noto in città. Per tutti è “Garry”, soprannome che lo accompagna nelle vie di Taormina e che tradisce un carisma da personaggio mediatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

