Al Sant' Eugenio torna la rassegna ' ' Pubblicazione' ' sei spettacoli gratuiti in scena dal 4 al 30 ottobre

Al teatro SantEugenio – Direzione artistica Pupella - si rinnova l’appuntamento con il festival di teatro contemporaneo Pubblic-Azione, giunto alla sua VIII edizione che, quest’anno, ha il seguente sottotitolo: “Per-donarsi”. Gli spettacoli in rassegna sono sei, ad ingresso gratuito con. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

