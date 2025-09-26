al parco pertini la gabbia di battuta aperta a tutti

Arezzo, 26 settembre 2025 – In questi giorni, chiunque sia passato dal Parco Pertini non ha potuto fare a meno di notare una lunga fila di bambini in attesa davanti a una struttura sportiva insolita: si tratta del “Punto Baseball” allestito dal BSC Arezzo, una postazione dedicata alla promozione del baseball e del softball tra i più giovani. Bambini e ragazzi, accompagnati spesso anche dai genitori, attendono con entusiasmo il loro turno per “entrare nella gabbia” e provare a colpire, con la mazza, la palla lanciata dalla Pitcher Machine, una macchina automatica in grado di simulare i lanci di una vera partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

