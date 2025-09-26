"Lo abbiamo urlato dalle piazze che avremmo bloccato tutto e lo abbiamo fatto: mentre il Paese blocca le strade e i porti, noi oggi abbiamo bloccato il consiglio comunale". Così Ciccio Auletta e la sua coalizione Diritti in comune, rivendicano quanto avvenuto ieri in consiglio comunale, con la protesta delle opposizioni per ottenere una seduta straordinaria dedicata ai fatti di Gaza. "Le nostre richieste - aggiungono - sono chiare e dirette al consiglio e alla giunta: riconoscere lo stato di Palestina, interrompere tutti i rapporti istituzionali e commerciali diretti e indiretti a livello comunale e nazionale con Israele, sostenere la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, esprimere solidarietà a Francesca Albanese e gemellarsi con Gaza". 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Al fianco di chi lotta". Posizione chiara dall'opposizione