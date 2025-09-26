Aimag-Hera Arletti | Altro errore del Pd Morelli Azione | Ora il Cda si dimetta

"I cittadini meritano di sapere che questo è solo l’ultimo tassello di un percorso, fallimentare, che ha ideato chi amministra questi territori da sempre, ovvero il Pd e in particolar modo i sindaci di Carpi, comune capofila della compagine pubblica di Aimag. Pd che ora dovrebbe chiedere scusa ai carpigiani per questa operazione non esente da costi rilevanti a danno della collettività. Non può sempre pagare la città per le scelte infauste di chi guida l’Amministrazione e non fa più l’interesse della gente, ma del partito". Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo in Consiglio comunale a Carpi, interviene sulla questione ‘ Aimag-Hera ’, dopo il parere negativo della Corte dei Conti all’operazione di partenariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aimag-Hera, Arletti: "Altro errore del Pd". Morelli (Azione): "Ora il Cda si dimetta"

In questa notizia si parla di: aimag - hera

Aimag in Hera, i tormenti del Pd. Rivolte ed epurazioni nella Bassa. Che grana per il futuro segretario

Aimag-Hera, a Mirandola la maggioranza approva il passaggio della governance

Aimag-Hera, il Pd non arretra: "Una scelta che tutela l’interesse pubblico nella situazione reale"

«Ecco fatto, scrive in una nota appena diffusa alle redazioni il Comitato Aimag per il territorio, la Corte dei Conti ha detto NO, l’accordo Aimag/Hera non si può fare così come è stato impostato. E lo ha detto con una precisione millimetrica... - facebook.com Vai su Facebook

Partnership industriale AIMAG-Hera, sindacati:?"Ripartire dal confronto tra soci e società per mantenere il patrimonio industriale e pubblico". Le organizzazioni sindacali, dopo la sentenza della Corte dei Conti, pur con attenzione e rispetto per la pron - X Vai su X

Aimag-Hera: salta accordo, chi vince e chi perde. Dalla figuraccia dei sindaci al coraggio premiato dei ribelli - Il Punto: Le pagelle: ecco vincitori e vinti di una partita a scacchi che va avanti da mesi e che si è conclusa col classico colpo di scena finale ... Da lapressa.it

Aimag-Hera, ecco perché la Corte dei conti boccia l’operazione - Romagna, con una serie di decisioni adottate il 18 settembre ha espresso parere negativo all’operazione Aimag- Da temponews.it