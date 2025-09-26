Aimag-Hera Arletti | Altro errore del Pd Morelli Azione | Ora il Cda si dimetta

"I cittadini meritano di sapere che questo è solo l’ultimo tassello di un percorso, fallimentare, che ha ideato chi amministra questi territori da sempre, ovvero il Pd e in particolar modo i sindaci di Carpi, comune capofila della compagine pubblica di Aimag. Pd che ora dovrebbe chiedere scusa ai carpigiani per questa operazione non esente da costi rilevanti a danno della collettività. Non può sempre pagare la città per le scelte infauste di chi guida l’Amministrazione e non fa più l’interesse della gente, ma del partito". Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo in Consiglio comunale a Carpi, interviene sulla questione ‘ Aimag-Hera ’, dopo il parere negativo della Corte dei Conti all’operazione di partenariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

