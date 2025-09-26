Aidem Il nuovo PTOF | gli adempimenti per l’AS 2025 26 Corso accreditato MIM e modulistica per la redazione la progettazione e l’aggiornamento

Corso online accreditato MIM (15 ore) con indicazioni pratiche e modelli pronti per l’uso per la progettazione, la redazione e l’aggiornamento del PTOF per l’A.S. 20252026. Entro la fine di ottobre 2025 le scuole sono chiamate ad aggiornare il PTOF per l’A.S. 202526.  L’anno scolastico appena iniziato coincide con l’apertura della triennalità progettuale 202528, prevista dal Sistema . L'articolo (Aidem) Il nuovo PTOF: gli adempimenti per l’A.S. 202526 (Corso accreditato MIM e modulistica per la redazione, la progettazione e l’aggiornamento) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

