Ai in azienda seminario il 1° ottobre a Confapi Industria

Ilpiacenza.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è chi parla di rivoluzione. L’intelligenza artificiale sta cambiando il volto del mondo produttivo anche delle piccole e medie imprese, chiamate a comprenderne e sfruttarne le opportunità. Da qui nasce l’idea di un incontro, organizzato da Confapi Industria Piacenza in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

