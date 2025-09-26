Ahmadreza Djalali | il ricercatore è vivo ed è tornato nel carcere di Evin
Ahmadreza Djalali è vivo ed è ritornato nel carcere di Evin. La notizia arriva dalla moglie del ricercatore iraniano dopo mesi di silenzio, mesi durante i quali dell'uomo non si avevano avuto più notizie. Il silenzio era calato a giugno, quando un raid israeliano aveva bombardato una parte del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Da tre mesi non si sapeva più nulla di Ahmadreza Djalali, lo scienziato iraniano con passaporto svedese in carcere dal 2016 con l'accusa di spionaggio. Oggi sua moglie ha reso noto che Djalali è tornato nel carcere di Evin, a Teheran. Continuiamo a chieder - X Vai su X
Ahmadreza Djalali, il medico che ha lavorato a Novara, torna nel carcere di Evin: “Tre mesi di incertezza e paura” - svedese Ahmadreza Djalali, condannato a morte, è tornato a Evin. Scrive quotidianopiemontese.it
Iran, il ricercatore Djalali è di nuovo nel carcere di Evin - Non si avevano sue notizie da quando il penitenziario era stato bombardato ... Riporta rainews.it