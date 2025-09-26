Ahmadreza Djalali | il ricercatore è vivo ed è tornato nel carcere di Evin

Novaratoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ahmadreza Djalali è vivo ed è ritornato nel carcere di Evin. La notizia arriva dalla moglie del ricercatore iraniano dopo mesi di silenzio, mesi durante i quali dell'uomo non si avevano avuto più notizie. Il silenzio era calato a giugno, quando un raid israeliano aveva bombardato una parte del. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

