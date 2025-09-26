Agropoli parte il progetto Microchip porta a porta per gli animali domestici

Salernotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Agropoli mercoledì 1 ottobre parteMicrochip porta a porta”, il nuovo progetto del Comune che prevede la microchippatura gratuita degli animali domestici direttamente nelle abitazioni, previa prenotazione. “L’iniziativa che partirà il 1 ottobre avrà una importante finalità che è quella di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agropoli - parte

Sanità nel Cilento, parte la mobilitazione: Cis-Alentum avvia una petizione per potenziare i servizi ad Agropoli e dintorni

agropoli parte progetto microchipNel Salernitano arriva il microchip per cani 'porta a porta' - Ad Agropoli, in provincia di Salerno, si potrà metterlo anche a casa propria. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Agropoli Parte Progetto Microchip