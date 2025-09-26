Agricoltori in piazza a Bari contro le importazioni sleali | Stop ai trafficanti di grano
Oltre 8mila agricoltori della Coldiretti hanno sfilato questa mattina sul lungomare di Bari per dire basta ai "trafficanti di grano" che strozzano il mercato italiano. Una protesta imponente che ha coinvolto anche delegazioni provenienti da Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche e. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: agricoltori - piazza
Anche gli agricoltori bergamaschi in piazza a Bruxelles contro il “fondo unico” europeo
Tutti contro la riforma della Pac: agricoltori in piazza e proteste di Lollobrigida e delle opposizioni
Coldiretti, il popolo del grano scende in piazza, a Firenze protesta agricoltori
#Bari, in piazza oltre 8mila agricoltori #Coldiretti contro i “trafficanti di #grano” - X Vai su X
Venerdì 26 settembre 2025, alle 9:00, migliaia di #agricoltori in piazza per tutelare il grano coltivato in Italia - facebook.com Vai su Facebook
Bari, corteo degli agricoltori contro le importazioni di grano - Agricoltori in piazza a Bari contro il crollo del prezzo del grano. Lo riporta trmtv.it
A Bari partito corteo agricoltori grano, 'stop import massiccio' - È partito dal Lungomare antistante la spiaggia cittadina di Pane e pomodoro il corteo degli agricoltori del grano, scesi in piazza anche a Bari per protestare contro il boom di importazioni dall'ester ... Segnala msn.com