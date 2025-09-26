Aggressioni sanitarie allarme in Campania | +22% nel 2025 Ascione | Ripensare la relazione di cura

di Marco Milano Aggressioni sanitarie (in aumento del 22%) e “Rispettare chi cura. La relazione medico-paziente nell’epoca della sfiducia: un approccio psicoanalitico”, la psicologa e psicoterapeuta Annamaria Ascione interverrà su questo tema in un convegno dell’ordine dei medici di Napoli. “Rispettate chi vi cura – comunicare, proteggere, educare: risposte alla violenza verso il personale sanitario” questo il tema in programma il 27 settembre. “La relazione medico-paziente è un luogo sacro di incontro tra fragilità e competenza – dice Annamaria Ascione, psicologa, psicoterapeuta, membro del Comitato Tecnico Scientifico di Assifemac (Associazione e Società Scientifica Nazionale di Medicina di Famiglia e Comunità) e socio dell’Associazione Italiana per lo Studio del Dolore (Aisd) – Quando questa relazione si spezza, entrambi gli attori ne escono danneggiati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it