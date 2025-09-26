Aggressione omofoba in un ristorante di Roma nord | Insultato e preso a pugni per un bacio al mio compagno

Erano a cena in un ristorante di Roma Nord quando sarebbero stati colpiti con un pugno e poi insultati. Una aggressione omofoba, denunciata da Andrea e il suo compagno ai carabinieri e al Gay Center, che ha poi reso pubblico quanto accaduto. Le violenze fisiche e verbali lo scorso 13 settembre in. 🔗 Leggi su Romatoday.it