Aggressione omofoba in un ristorante di Roma nord | Insultato e preso a pugni per un bacio al mio compagno

Erano a cena in un ristorante di Roma Nord quando sarebbero stati colpiti con un pugno e poi insultati. Una aggressione omofoba, denunciata da Andrea e il suo compagno ai carabinieri e al Gay Center, che ha poi reso pubblico quanto accaduto. Le violenze fisiche e verbali lo scorso 13 settembre in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: aggressione - omofoba

Aggressione omofoba in un ristorante di Roma nord: "Insultato e preso a pugni per un bacio al mio compagno" - Il Gay Help Line: "Le violenze sono sempre più plateali" ... Secondo romatoday.it

aggressione omofoba ristorante romaAggressione coppia gay a La Storta: «Noi picchiati per un bacio mentre ballavamo al ristorante. Salvati da una donna» - L'aggressione risale al 13 settembre scorso nel locale «Fratelli Savi» ... Scrive roma.corriere.it

