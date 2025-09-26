Aggressione omofoba in un ristorante di Roma nord | colpiti per un bacio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpiti per un semplice gesto d’affetto. Un bacio tra due uomini è bastato per scatenare la violenza. Lo scorso 13 settembre, in un ristorante di Roma nord, Andrea, funzionario del ministero della Difesa, è stato sorpreso alle spalle e colpito con un pugno al volto mentre si trovava con il suo compagno. L’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri e al Gay Center della Capitale, che ha reso pubblica la vicenda. La dinamica dell’aggressione. Andrea racconta che stava ballando con il compagno, scambiandosi solo qualche abbraccio e bacio, quando un uomo li ha ripresi in modo aggressivo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

