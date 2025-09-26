Aggredisce padre e figlio al distributore di benzina arrestato insieme alla complice
FIRENZE – . Nel pomeriggio di ieri (25 settembre) le volanti di via Zara sono intervenute per la segnalazione di una rapina in viale Guidoni ad un distributore di carburante. Secondo le ricostruzioni finora effettuate, un uomo di 33 anni – in seguito identificato – avrebbe aggredito un 71enne colpendolo al volto e tentando di sottrargli una carta di pagamento inserita nella colonnina del distributore. Inoltre, avrebbe afferrato e danneggiato il telefono del figlio della vittima, un uomo di 45 anni, e, dopo averlo colpito e afferrato per il collo, gli avrebbe strappato una catenina con tre pendenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
