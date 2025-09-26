Agenziaentrate Portal | l’ennesimo caso di phishing

Fiscooggi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna fraudolenta tramite mail, per indurre i cittadini a scaricare e firmare un file in formato pdf finalizzato ad acquisire le loro credenziali. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agenziaentrate - portal

Cerca Video su questo argomento: Agenziaentrate Portal L8217ennesimo Caso