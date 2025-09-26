Agenziaentrate Portal | l’ennesimo caso di phishing
L’Agenzia avvisa che è in corso una campagna fraudolenta tramite mail, per indurre i cittadini a scaricare e firmare un file in formato pdf finalizzato ad acquisire le loro credenziali. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
In questa notizia si parla di: agenziaentrate - portal
“Agenziaentrate Portal”: l’ennesimo caso di phishing
#phishing #AgenziaEntrate Portal: imitando le grafiche ufficiali, false notifiche invitano l’utente a scaricare e firmare un documento #PDF. Nel mirino: #datisensibili e #credenziali di accesso. Le raccomandazioni dell'AEhttp://computersecuritynews.it/phishi - X Vai su X
Agenzia delle entrate L’Agenzia è venuta a conoscenza di un caso di phishing, perpetrato nei confronti di cittadini nei giorni scorsi, finalizzato a indurre a scaricare e poi firmare un file in formato pdf da un fantomatico “Agenziaentrate Portal”. L’e-mail appare - facebook.com Vai su Facebook