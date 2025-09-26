Agenti della polizia locale aggrediti a calci e a morsi da un commerciante abusivo a Ponte Mammolo

Un vigile è stato preso a calci, pugni e morsi e ha riportato la frattura del setto nasale. Un altro ha riportato diverse ferite da morsicatura a una gamba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

