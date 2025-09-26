Agenda Urbana il vice Presidente Bori ai perugini | Investiremo sull' aeroporto sul Turreno e digitale

Non solo i progetti e i fondi dell'Agenda Urbana per la riqualificazione dei territori di Perugia. Agenda Urbana (15 milioni di investimento) per San Sisto e Monteluce-Sant'Erminio presentata al Teatro Bertolt Brecht di San Sisto alla presenza del vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: agenda - urbana

Il piano dell’Agenda urbana. Da San Sisto a Sant’Erminio: la mappa degli interventi

La Giunta comunale di Napoli, guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi, avanza nella sua agenda di rigenerazione urbana e costiera. #depuratore #napoli #rigenerazioneurbana #terrazzaamare #cronacadinapoli #quartierinapoli #sangiovanniateduccio #socia - facebook.com Vai su Facebook

Incentivi tra 50.000 e 200.000 euro per imprese sociali lametine nell’ambito dei fondi Agenda Urbana - X Vai su X

Il vice presidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo, eletto nel Forum italiano per la sicurezza urbana: “Il mio impegno per rafforzare le collaborazioni tra i ... - “È per me motivo di grande orgoglio rappresentare la Regione Calabria all’interno del Fisu, il Forum italiano per la sicurezza urbana, che da oltre 25 anni riunisce le principali Città, Unioni di ... Si legge su calabria.gazzettadelsud.it

Tekneko e l’innovazione nell’igiene urbana: il vice presidente Simone Di Carlo protagonista al Digital Lab del master in Imprenditorialità e strategia aziendale SDA Bocconi - Avezzano – Tekneko, azienda leader nel settore dell’igiene urbana e della gestione dei rifiuti, ha partecipato attivamente alla settimana del Digital Lab del Master in Imprenditorialità e strategia ... terremarsicane.it scrive