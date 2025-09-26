Agenda per la Puglia del futuro | si discute di talenti giovani e innovazione aperta

Today.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto nella sala 3 del Padiglione 152 della Fiera del Levante di Bari, organizzato da Regione Puglia in collaborazione con ARTI, l’incontro “Agenda per la Puglia del Futuro: Talenti, Giovani, Innovazione aperta”.Tale appuntamento è servito per discutere delle tre recenti leggi regionali e. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agenda - puglia

agenda puglia futuro discuteTalenti, giovani e innovazione: la Puglia lancia la propria Agenda - 5 minuti per la lettura BARI (ITALPRESS) – Giovani, talenti e innovazione aperta come leve per la crescita della Puglia. Come scrive msn.com

Giovani e innovazione, un’agenda per la Puglia del futuro - Alla Fiera del Levante di Bari sono state raccontate tre nuove leggi regionali, con al centro poli ... Scrive italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Agenda Puglia Futuro Discute