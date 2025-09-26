AG4IN vince anche la seconda giornata al box office | gli incassi salgono a 328mila euro
In attesa del primo weekend, sta andando bene nel sale AG4Ain il film sul quarto scudetto del Napoli ovviamente prodotto da Aurelio De Laurentiis. Ieri (giovedì) 13.912 spettatori con un incasso di 154.917 euro per un totale di 328mila euro. Molto probabilmente l’obiettivo di De Laurentiis è superare abbondantemente il milione di euro, raggiungere almeno quota 1,5 milioni di euro. Il weekend dovrebbe dargli una mano. AG4IN è il film più visto degli ultimi due giorni. Ieri ha preceduto “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
#DeLaurentiis: “La nostra storia continua, pronti a nuovi successi anche grazie ai 9 giocatori arrivati in estate. I dati Instagram dicono che abbiamo 9,5M di tifosi: voglio vedere quanti verranno nelle sale a vedere Ag4in distinguendosi dagli occasionali che salg - X Vai su X
