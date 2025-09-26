AG4IN incassa più di Leonardo DiCaprio La scoperta è Conte come Al Pacino in Ogni maledetta domenica
AG4IN incassa più di Leonardo DiCaprio. La sorpresa è Conte come Al Pacino in “Ogni maledetta domenica” La notizia è certamente sorprendente, ma forse nemmeno tanto. AG4IN, il film della Filmauro che racconta la vittoria del secondo scudetto del Napoli in tre anni, (il quarto della sua storia) è per la seconda giornata di fila in testa alle classifiche degli incassi al cinema in tutta Italia. E ieri ha addirittura battuto Leonardo DiCaprio che esordiva in Italia con il suo film “Una battaglia dopo l’altra”, un classico film americano di grande impatto, che non solo vede DiCaprio protagonista, ma ha nel cast anche star del calibro di Sean Penn e Benicio Del Toro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
AG4IN incassa più di Leonardo DiCaprio. La scoperta è Conte come Al Pacino in “Ogni maledetta domenica” - La differenza è che Al Pacino recitava, Conte no. Riporta ilnapolista.it