Ag4in il film del quarto scudetto del Calcio Napoli domina al botteghino

In soli due giorni quasi 330mila euro di incasso e oltre 13mila spettatori: la pellicola sul trionfo del Calcio Napoli con Conte in panchina conquista anche il grande schermo. Dopo aver fatto sognare un’intera città sul campo, il Calcio Napoli vince anche al cinema. Come riportato da Cineguru, il film “Ag4in – Il film del . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Ag4in”, il film del quarto scudetto del Calcio Napoli domina al botteghino

In questa notizia si parla di: ag4in - film

"AG4IN", quando arriverà al cinema il film sul quarto scudetto del Napoli

“Ag4in – Il film del quarto scudetto del Napoli”

“AG4IN”: quali cinema trasmetteranno il film sul quarto scudetto del Napoli

Nel corso della presentazione del film-scudetto AG4IN, Aurelio DeLaurentiis ha accennato nuovamente alla possibilità di riproporre l'antico simbolo del club azzurro e di Napoli, il Corsiero del Sole, cioè il cavallo sfrenato che tanto ricorda il Cavallino Rampant - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, boom di incassi per “Ag4in”: è il film più visto ieri in Italia - X Vai su X

AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli - AG4IN Il film del quarto scudetto del Napoli, scheda del film di Giuseppe Marco Albano, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film al Cinema, in TV e in ... comingsoon.it scrive

Ag4in, il film. Dove vederlo e quando esce. Elenco cinema - Da fine settembre 2025 il film Ag4in arriva nei cinema: storia del quarto scudetto e sale campane dove vederlo. Scrive napolike.it