Ag4in il film del quarto scudetto del Calcio Napoli domina al botteghino

In soli due giorni quasi 330mila euro di incasso e oltre 13mila spettatori: la pellicola sul trionfo del Calcio Napoli con Conte in panchina conquista anche il grande schermo. Dopo aver fatto sognare un’intera città sul campo, il Calcio Napoli vince anche al cinema. Come riportato da Cineguru, il filmAg4in – Il film del . 🔗 Leggi su 2anews.it

