Stefano De Martino torna puntuale con la puntata del 26 settembre di Affari Tuoi. Il conduttore ci ha regalato una puntata, questa volta, che non è finita bene per il suo protagonista, Roberto dal Friuli Venezia Giulia. La partita (persa) di Roberto ad Affari Tuoi e la delusione di De Martino. Con il consueto brio, Stefano De Martino ha presentato al pubblico il concorrente della puntata del 26 settembre di Affari Tuoi. Si tratta di Roberto dal Friuli Venezia Giulia che ha scelto di farsi accompagnare da suo fratello Christian. Lunghi capelli e sorriso dolce, Roberto ha raccontato la sua storia, parlando del legame con la madre e della morte di suo padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino deluso, Raffaele perde tutto