Affari tuoi Roberto si fida del Dottore e perde tutto poi svela un segreto | La mia promessa a un'amica malata

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 26 settembre. Ha giocato Roberto dal Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si è fidato del Dottore, ha accettato il cambio e ha perso i soldi che aveva nel suo pacco. Ha vinto solo 20 euro. Il pacchista, che nella vita fa il cameriere, ha raccontato la sua storia, dalla morte del padre alla promessa a un'amica malata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

