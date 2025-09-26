una serata di emozioni e colpi di scena ad affari tuoi. Una puntata speciale di Affari Tuoi ha regalato momenti intensi, tra storie commoventi e decisioni cruciali. La presenza del concorrente Pasqualone, proveniente dal Molise, ha catturato l’attenzione del pubblico e del conduttore, Stefano De Martino, che si è lasciato coinvolgere profondamente dalla vicenda personale raccontata in studio. il racconto toccante di pasqualone. Pasqualone, originario di Campobasso e tecnico degli ascensori, è stato accompagnato in trasmissione dalla moglie Mariarosaria. Quest’ultima ha condiviso una storia d’amore che ha emozionato tutti: “ Ci siamo conosciuti nel mio palazzo “, ha spiegato lei. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Affari tuoi: la commovente storia di Pasqualone e De Martino